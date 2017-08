De chemie achter het Sirtfood-dieet

Sirtfood is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die de sirtuïnes in je lichaam stimuleren, eiwitten met een impact op je genen. Zeg je nu ook sirt-wàt? Wel, sirtuïnes hebben een invloed op de levensduur van je cellen, maar stimuleren net zo goed je vetverbranding en spiergroei. Geen wonder dat Aidan Goggins en Glen Matten sirtuïnes als afslankgenen klasseren. Deze skinny genes activeer je via het eten van boerenkool, appels, rucola, groene thee, peterselie, walnoten, aardbeien, rode wijn en chocolade, maar ook via vastendiëten en beweging.

...