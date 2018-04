Dagny Ros Asmundsdottir laat je in pop-up kennismaken met smörrebröd

Een belegd broodje of boterhammen kunnen zoveel meer zijn dan de lunchbox die we gewoon zijn. In het hoge Noorden wordt artisanaal brood gebruikt als ca,vas voor gastronomische kunstwerkjes. Gerookte vis, gepekelde groenten, geurige kruiden en gekaramelliseerde uien: het is maar een mogelijke combinatie, maar de lijst met potentiële ingrediënten is eindeloos.

In haar kookboek Easy Nordic stond al een heel hoofdstuk over smörrebröd, maar tijdens het weekend van 3 tot 6 mei serveert Dagny Ros Asmundsdottir in het Antwerpse Pakt haar kunsten 'in het echt'. Dat doet ze samen met Ellen Destuyver, de vrouw achter L'Epicerie du Cirque, Moss, Bar Palmier en Racine.

Verwacht je in het Smörrebröd Pop-up restaurant aan een interessante mix van traditie en eigentijdse smaken. Naast vis en vlees, zal ook vegetarische en vegan beleg het Ijslandse brood sieren. Dat allemaal doorspoelen doe je met aquavit, de gin van het Noorden.