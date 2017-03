Dagen Zonder Vlees: 85 adressen om lekker vegetarisch te eten

Even stil staan bij de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu, dat is Dagen Zonder Vlees. Gedurende veertig dagen proberen zoveel mogelijk mensen hun ecologische voetafdruk te verkleinen door onder andere vaker vegetarisch te eten. Een leuk moment om eens wat andere adresjes dan anders te ontdekken dus!

Wie graag buitenshuis eet, kan alvast terecht in een van onderstaande restaurants met een lekker vegetarisch (of veganistisch) aanbod. Deze lijst, tot stand gekomen in samenwerking met EVA vzw, is ingedeeld per provincie, en bevat zowel gastronomische eethuizen als brasserieën, eetcafés, lunchadressen, exotische eetgelegenheden en foodtrucks. Dit is slechts een selectie uit het grote aanbod, want er zijn uiteraard meer adressen met een uitstekende vegetarische kaart. Smakelijk!

(v = 100 % vegetarische restaurants)

Antwerpen

't Zilte (Antwerpen) - veggie menu op de kaart (sterrenrestaurant)

Graanmarkt 13 (Antwerpen) - Veggie of vegan menu op aanvraag. Beste groentekok 2014. Lanceerde samen met EVA Vegucation, de eerste vegetarische kookopleiding voor professionals. (gastronomisch)

Bites & Wines (v) (Antwerpen) - Volledig plantaardig restaurant met veel glutenvrije opties. (brasserie)

Aahaar (v) (Indisch, Antwerpen) - Indisch buffetrestaurant. Maar je kunt er ook kiezen uit gerechten op de kaart. Fantastische prijs-kwaliteitverhouding.

Falafeltof (Midden-Oosten, Antwerpen) - Heerlijke falafel en Approved by EVA.

Les saveurs de Yamada (Japans, Antwerpen) - Verfijnde Japanse keuken met veel goede veggie opties.

De Rosenobel (Antwerpen) - Veggie buffet van warme en koude gerechten, gemaakt met biologische groenten.

Tan (Antwerpen) - Verfijnde menu's met uitsluitend biologische ingrediënten. Even veel keuze voor vegetariërs als voor alleseters. Naast het restaurant is ook een winkel.

Lara kookt voor u (v) (Antwerpen) - Elke dag andere suggesties. Zowel om mee te nemen als ter plekke op te eten.

Funky Jungle (v) (Mechelen) - Budgetvriendelijk vegetarisch restaurant en cocktailbar aan de Sint-Romboutstoren.

De Krewelligen Bidet (v) (Mechelen) - Vegetarische snackbar waar biofrietjes worden vergezeld door huisgemaakt lekkers zoals vöner kebab, bidet burgers, veggie vol-au-vent, goulash, ...)

Brussel en Vlaams-Brabant

Mykene (Leuven) - Klassieke brasserie waar ze ook originele vegan en veggie gerechten op de kaart hebben staan.

Le Chalet de la foret (Brussel) - goed veggie of vegan menu op aanvraag (sterrenrestaurant)

AUB/SVP (Brussel) - Altijd origineel veggie en vegan menu mogelijk. Doet mee aan Wereld Veggie Dag met speciaal menu. (gastronomisch)

Humus & Hortense (v) (Jette) - Huiskamerrestaurant van veelbelovende jonge chef Nicolas Decloedt. (gastronomisch)

Bouchéry (Brussel) - Vegetarische gerechten gaan hand in hand met biodynamische wijnen. Vegan op aanvraag. (gastronomisch)

La Buvette (Brussel) - Veggie, en vegan mogelijk op aanvraag. (gastronomisch)

Café des spores (Brussel) - Veggie, en vegan mogelijk op aanvraag. (gastronomisch)

Dolma (v) (Brussel) - Volledig veggie restaurant in Elsene.

Gazzetta (Brussel) - Altijd veggie schotel (lekkere simpele pasta) (brasserie)

Al Barmaki (Libanees, Brussel) - Veel veggie en vegan mezzes zoals humus, baba ganoush, geroosterde bloemkool, taboule, kaasflapjes, ...

Ashok's (Indisch, Brussel)

Knees to Chin (Aziatisch, Brussel)

Mo-Mo (Tibetaans, Brussel)

Toukoul (Ethiopisch, Brussel)

Loving Hut (v, Leuven) - Vooral Aziatisch geïnspireerde gerechten, maar ook burgers en desserts. Alles 100% plantaardig.

VegaVerso (v) (Leuven) - Vegan broodjesbar waar je ook taarten en tapas kunt eten. In het weekend kun je er brunchen.

Poz Café (Brussel) - Lunchbar waar je lekker veggie kunt eten.

Oost-Vlaanderen

Het Hof van Cleve (Kruishoutem) - Veggie menu op de kaart (sterrenrestaurant)

Hofke van bazel (Bazel) - Goed veggie of vegan menu op aanvraag (sterrenrestaurant)

Publiek (Gent) goed veggie of vegan menu op aanvraag (sterrenrestaurant)

Frituur 't Hoeksken (Lokeren) - Werkt met plantaardig vet, vegan sausjes, loempiaatjes, 2 vegan burgers, vegan stoverij, seitansaté en ze proberen continu nog nieuwe dingen uit.

Lof (Gent) - Standaard enkele goede veggie gerechten en menu op de kaart. Vegan op aanvraag. Approved by EVA label. (gastronomisch)

OAK (Gent) - Veggie en vegan mogelijk op aanvraag. (gastronomisch)

Eat Love pizza (Gent) - Originele pizza's waarvan er veel veggie zijn. (brasserie)

Happy Days (Dendermonde) - Er staat standaard veggie opties op het menu

Nova Nova (Sint-Niklaas) - Goede veggie of vegan menu's op aanvraag

Multatuli Gent) - Klassieke brasserie met verschillende veggie en vegan opties op de kaart. Ook altijd een originele veggie suggestie.

De Zuidkant (v) (Gent) - Mooi, gezellig restaurant met grote tuin en elke dag een originele dagschotel en enkele vaste gerechten. (brasserie)

Komkommertijd (v) (Gent) - Volledig plantaardig (vegan) buffetrestaurant. (brasserie)

Innerkitchen (v) (Gent) - Doen vooral catering, maar geven ook een veggie buffet op donderdag (veggiedag) en 1 keer per maand een uitgebreid diner. (brasserie)

De Walrus (Gent) - Gezellig eetcafé waar je naast klassiekers als spaghetti bolognaise en croque monsieur ook elke dag een veggie dagschotel kunt eten.

Lekker Gec (v, Gent) - Vaste waarde in Gent. Buffetrestaurant vlakbij het station Gent-Sint-Pieters.

Hot Falafel (Syrisch, Gent) - Naast falafel vind je hier nog een heleboel andere veggie en vegan lekkernijen op de kaart. Je kunt er ook een veggie menu nemen.

De frietketel (Gent) - Niet alleen worden de frietjes in plantaardig vet gebakken, je vindt er ook een groot assortiment vegan snacks zoals stoverij, balletjes in tomatensaus en veel veggie burgers.

Lokaal (v) (Gent) - Elke week nieuwe suggesties. Alles met lokale en biologische ingrediënten. (lunch- en koffiehuis)

Le botaniste (v) (Gent) - Nieuw concept van Le Pain Quotidien waarbij alle gerechten 100% plantaardig zijn.

Zukini Salad bar (Gent) - Je kan hier zelf je originele salade samenstellen. Elke dag is er ook vegan gebak en soep.

Pacha Mama (v) (Gent) - Klassiek veggie lunchrestaurant.

Avalon (v) - Een van de vaste waarden in Gent. Elke dag een originele lunch en 1 keer per maand ook 's avonds open voor een gastronomisch diner.

Moor & Moor (Gent) - Nieuwe winkel waar je uitsluitend lokale producten vindt en waar je ook elke dag terecht kunt voor veggie boterhammen en soja lattes.

De Buffel (Gent) - Nieuw eetcafé waar je 's middags een dagschotel kunt eten (zowel vlees als veggie) en waar 's avonds enkele veggie tapas op het menu staan.

West-Vlaanderen

Hertog Jan (Brugge) - Goed veggie of vegan menu op aanvraag (sterrenrestaurant)

Den Olifant (Ieper) - Wekelijks wisselende kaart met verschillende veggie opties

Vauban (Ieper) - Cultureel verantwoord café met keuken waaruit ook vegetarische gerechten komen.

Souvenir (Ieper) - Veggie en vegan mogelijk op aanvraag. (gastronomisch)

Water en Vuur (boot, Diksmuide) - Een van de beste restaurants om veggie te eten in West-Vlaanderen. Gezellig kader. (brasserie)

Sassy's (Oostende) - Originele vegan pizza's, pasta's en burgers. (brasserie)

Bhavani (Indisch, Brugge) - Het veggie menu is uitgebreid en verzorgd.

deDingen (Kortrijk) - Gezellige lunch- en koffiebar die ook meedoet aan de Veggieweek en elke dag een vegan gerecht op de kaart zet. (lunch- en koffiehuis)

Barlaban (Roeselare) - Vegetariërvriendelijk

Sweet nuts (Kortrijk) - Leuke koffiebar die steevast meedoet aan acties om vegetarisch eten bekender te maken.

Limburg

Zus & Zo (Bocholt) - Wereldse keuken met vegetarische opties

Izibiliboco (Hasselt) - Zuid-Afrikaanse keuken, vegetarische opties

De Preuverie (Hasselt) - Origineel veggie menu, ook vegan opties. (Gastronomisch)

Het Voorste Huis (Beringen) - Klassieke bistrokeuken, maar wel zes vegetarische gerechten op menu.

Welkom in India (Borgloon) - Zo'n 20 vegetarische gerechten, ook afhaal en levering mogelijk binnen 6 km en homecatering voor een feestje thuis

Café Latino (Hasselt) - Sfeervol Spaans restaurant en cocktailbar waar je naast verschillende veggie tapas ook van lekkere fajita's en taco's kan genieten. Ook om mee te nemen

Augustina (Hasselt) - veggie en vegan opties zoals seitansteak en wok met seitanblokjes

Restaurant De Levensboom (Hasselt) - Biologisch, vegetarisch natuurvoedingsrestaurant

Mosquito Da Beira Baixa (Hasselt) - Portugees restaurant met vegetarische opties

De Sladerij (Hasselt) - Lunchbar met vegan opties

Tasty Bowl (Hasselt) - Thais en Japans restaurant met vegetarische opties zoals tofu

Taste of India (Hasselt) - Indisch restaurant met vegetarische opties

Nori (Lommel) - Huiskamerrestaurant, catering op verplaatsing en events, groenten krijgen hoofdrol in gerechten, enkel vlees of vis op vraag

De Gastvrijheid (Leopoldsburg) - vegetarische en vegan opties

De Bottelarij (Wellen) - Verschillende vegetarische opties, tijdens Dagen Zonder Vlees extra keuze.

Oats (Hasselt) - Veggievriendelijke lunch of avondeten af te halen op bestelling, ook catering.

Blik over de taalgrens

Luik

Arabelle Meirlaen (Huy) - Voormalig Lafy Chef of the Year. Heel lekker veggie of vegan menu op aanvraag (sterrenrestaurant)

Namen

L'Essentiel (Temploux) - Goed veggie of vegan menu op aanvraag (sterrenrestaurant)

Zonder locatie (food trucks / fast food)

Foodstorms (v) - Volledig plantaardig vegan pop-up restaurant en cateraar. (gastronomisch)

Greenway (v) (Gent, Antwerpen en Leuven) - Doet in alle vestigingen mee aan Wereld Veggie Dag met gratis hapjes.

Just Like Your Mom (v, foodtruck) - Burgers, wraps, cupcakes, brownies, salades. En alles 100% plantaardig.

The Loving Hut Express (v, foodtruck) - Noedels, burgers, soep, tiramisu, wafels. Allemaal vegan.

The Vexican (v, foodtruck) - Veggie versies van de Mexicaanse klassiekers. Approved by EVA.

Tasty World (v, Gent en Luik) - Groot assortiment veggie burgers, fruit shakes en salades.