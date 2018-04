Culinaire line-up WECANDANCE zet in op plantaardig

Veganisme is al even niet meer exclusief weggelegd voor dromerige geitenwollensokkendragers (voor zover het dat ooit al was). En omdat hippe dansvogels nu eenmaal ook krachtvoer nodig hebben, stelt festival WECANDANCE alvast haar menu voor. Van 11 tot 12 augustus zullen maar liefst zeven chefs je verrassen met plantaardig lekkers.

Daarbij hoort onder meer de in Antwerpen legendarische Finjan, waar je terecht kan voor erg smaakvol Midden-Oosters streetfood. Camille van de blog Beets & Roots verzorgt bordjes boordevol groenten, David Cantré van Bites by Dré in Knokke maakt zich sterk alleen met verse premium ingrediënten te werken en van iets verder komt Essence Cuisine, een moderne smaakmaker uit het hart van Shoreditch.

Ook de dranken worden geserveerd door vernieuwers. Zo bundelen The Juicery, Romain Roquette en The Holy Berry hun krachten in de bar, maar ook het jonge Gentse merk Yugen Kombucha zal je er vinden. De zoetekauwen kunnen dan weer terecht bij Mayana x Coquito, met allerlei chocoladecreaties.