Culinair topevent Fourchette toe aan tweede editie

Gent is meer dan ooit dé stad in België waar je terecht kan voor heerlijk eten, zo bleek ook nog tijdens de uitreiking van de nieuwe Michelinsterren. Niet onlogisch dus dat de stad opnieuw het decor wordt van het hooggastronomisch evenement Fourchette.

Het concept van Fourchette is simpel. In de Eskimofabriek in Gent kunnen elke dag zeshonderd gasten aanschuiven aan de gedekte tafels. Tussen de tafels zie je de chefs aan het werk in hun open keukens. De gasten kunnen elke dag kiezen uit twee menu's.

Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag komen acht chefs in actie, aangevuld met een gastkok die voor beide menu's die dag een topgerecht bereidt. Deelnemers zijn dit jaar onder andere Peter Goossens (Hof van Cleve ***), Tim Boury (Boury **), Maarten Bouckaert (Castor *) en Bruno Timperman (Bruut).

Succes

Het idee ontsproot eind 2016 aan het brein van vier foodies uit Gent: patissier en chocolatier Joost Arijs, Michaël Vrijmoed (Vrijmoed**) en horeca-ondernemers Sam D'Huyvetter en Thomas Schmidt (BLVD). Gent culinair op de kaart zetten op een no-nonsense manier was het uitgangspunt van Fourchette. Een missie waarin de chef-koks met glans slaagden: de eerste editie in maart 2017 was volledig uitverkocht.

In maart 2018 wordt het culinair topevent nog grootser met nog meer Belgisch talent achter de fornuizen. Deze keer zal Fourchette drie dagen duren in plaats van twee, waardoor er 600 extra gasten mee kunnen genieten. Dat brengt het totaal op 1 800 gasten over een periode van drie dagen.

Zeker zijn van een plaatsje aan een van de tafels? Dan reserveer je best snel. Een menu (glas champagne, vijfgangenmenu, water van S.Pellegrino naar believen en koffie inbegrepen) kost 95 euro (incl. btw).