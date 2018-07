Culinair hoogstandje op Tomorrowland: Aperto restaurant tilt festivalfood naar hoger niveau

Aperto is het hoogst aangeschreven restaurant op Tomorrowland, waar "The Jane" chef-kok Nick Bril elke dag een andere Jong Keukengeweld-chef uitnodigt om samen magie op een bord te creëren. Het restaurant dat versierd is in een Art nouveau setting en volledig uitgerust met Miele toestellen, is een waar rustoord vergeleken met het uitzicht op de springende en dansende menigte.

Je maakt er niet alleen kennis met de populairste gerechten van sterrenchefs als Nick Bril, maar ook met andere internationale gasten. Je schuift aan lange tafels waar het concept 'sharing is caring' geldt: je deelt de gerechten met iedereen. Je wordt op voorhand gewaarschuwd: 'I don't want to see any phone, Tomorrowland is for making friends', klinkt het.

De frisse voorgerechten door sterrenchef Nick Bril zijn ideaal voor bij het warme weer. Hummus en krokant brood, cerviche van makreel en peper, krokante aardappel en limoen: een feest voor je smaakpapillen.

Het hoofdgerecht wordt telkens door een ander talent van Jong Keukengeweld klaargemaakt: Seppe Nobels toverde op zijn beurt een gerecht met varkenswang met een crème van knolselderij en bijgerechten als geroosterde kool met mosterdzaad, gegrilde asperges met waterkers en gepofte wortel met een crème van gerookte wortel.

Als kers op de taart laat Roger van Damme, Miele ambassadeur en ook de beste patissier ter wereld, je proeven van zijn eigen creaties. Omdat voor de patissier de details het verschil maken, was zijn samenwerking met Miele een logische keuze: de temperatuur van zo'n Miele-oven zou precies op 200 graden celsius blijven, wat bijvoorbeeld bij het bakken van een biscuit van cruciaal belang is.