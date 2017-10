Culinair festival Smaakmakers nog een hele oktobermaand in koekenstad

Bijna honderd Antwerpse horeca- en speciaalzaken verspreid over het historische centrum, het Eilandje en het Zuid zetten zichzelf een maand lang in de schijnwerpers. Wie houdt van het betere eten kan dus een maand lang terecht in zowel grote als kleine zaken, zowel starters als gevestigde waarden. Daar kunnen ze dan speciaal geselecteerde Smaakmeesterssuggesties proeven, gerechten en dranken die het verhaal van het vakmanschap van de Antwerpse Smaakmeesters vertellen.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is in het culinaire verleden en heden van Antwerpen op elke zaterdag en elke zondag in oktober een wandeling maken met hoog fijnproeversgehalte, samen met Culinaire Wandelingen VZW. Of je kan in het Museum Aan de Stroom (MAS) terecht voor de expo 'Antwerpen à la carte', die je met een voucher in de brochure van Smaakmeesters gratis kan bezoeken.

Smakelijke stad

Vijf bekende horecaondernemers scharen zich opnieuw als ambassadeur achter het culinaire festival 'Smaakmeesters': Naushad Rahamat (Cocktails at Nine), Ingrid Neven (Pazzo), Johan Segers ('t Fornuis), Ronald Ferket (De Vagant) en Sepideh Sedaghatnia (Divin by Sepi).

Bezoekers kunnen dit jaar gebruikmaken van een spaarkaart die in de Smaakmeesterbrochure zit. Door Smaakmeesters te bezoeken en er dingen te proeven, kan je stickers verzamelen en met een volle spaarkaart van zes stickers kan je je online registreren om kans te maken op een van de bijna 100 waardebons, één bij elke Smaakmeester.

Het volledige programma van het culinaire festival is te vinden op www.smaakmeesters.be. De brochures, waarin ook enkele culinaire wandelroutes werden opgenomen, zijn te verkrijgen bij alle deelnemers en in de bezoekerscentra van Visit Antwerpen.