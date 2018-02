Culinair collectief voor duurzame vis NorthSeaChefs steekt de grens over

NorthSeaChefs brengt al sinds 2011 minder bekende vissoorten uit onze Noordzee onder aandacht onder impuls van chef Filip Claeys (De Jonkman, Brugge) en Rudi Van Beylen (Hof Ten Damme, Kallo). Op die manier hopen de chefs niet alleen culinaire experimenten aan te moedigen, maar ook de druk van de ketel te halen voor overbeviste soorten en onze vissers meer bestaanszekerheid te bieden.

Voor het eerst kijkt NorthSeaChefs over de grens en worden ook Nederlandse chefs betrokken in het bijzondere project. Onder meer Sergio Herman en Syrco Bakker zullen nu zes keer per jaar een 'blue box' ontvangen, met daarin tien kilo onbekende Noordzeevis en de beschikbare wetenschappelijke informatie. Bedoeling is dan dat de chefs aan de slag gaan en hun ideeën en recepten delen met een ruimer publiek, om zo een bredere bekendheid van de soort in de hand te werken. Andere nieuwe leden zijn onder meer Pierre Résimont (L'Eau Vive), Thomas Troupin (La Menuiserie) en Sofie Gaytant (Sofie's Choice).

Populaire steenbolk

Die werkwijze leverde al resultaten op. Zo was de steenbolk vijf jaar geleden nog amper gekend, maar nu is hij goed ingeburgerd in restaurants, supermarkten en winkels. Steenbolk wordt niet langer als 'waardeloze' bijvangst over boord gegooid, maar betekent een inkomen voor visser en verkoper. De consument ontdekte dan weer een lekkere, lokale en prijsgunstige vis als alternatief voor overbeviste soorten of exotische kweekvis.