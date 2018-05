Colruyt zamelde twee weken extra zakcentje in voor cacaoboeren: 'Maar dat maakt voor hen geen voelbaar verschil'

Gedurende twee weken ging een deeltje van de opbrengst van Boni Selection chocoladerepen, melk of fondant, naar La Campesina, een cacaocoöperatie in Nicaragua. 'En het was een succes. Zowel in de winkel als bij de werknemers die de repen in de kantines konden kopen, waren de repen populair. In de winkel verkochten we meer dan 44.000 stuks', aldus Hanne Poppe van Colruyt Group. Goed voor 88.000 euro.

