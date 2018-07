Club Congé met Seppe Nobels: 'Ik tel maanden af naar die ene paella in Valencia'

Chef-kok Seppe Nobels pleit voor een gezondere en duurzamere levensstijl. Dat doet hij niet alleen in zijn restaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen, maar ook op verschillende festivals deze zomer. Onlangs pleitte hij op Weekend.be ook nog voor gezondere schoolmaaltijden. 'Als je iets wil veranderen aan een eetcultuur, moet je met de jeugd starten.'

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

SEPPE NOBELS: Net zoals het nu is. Elk seizoen heeft zijn troeven, en aangezien ik zo seizoensgebonden kook, kijk ik ook altijd uit naar het volgende seizoen. Tomaten, courgette en aubergine zijn toffe ingrediënten om nu mee te werken, maar het is ook heel leuk dat dat uiteindelijk terug zal veranderen naar kastanjes en schorseneren. Je moet elk seizoenen even hard beleven en respecteren.

Je bent terug te vinden op verschillende festivals deze zomer. Wat maakt voor jou de ideale festivalsfeer?

NOBELS: Ik heb het gevoel dat festivals voor het eerst echt moeite doen om eens iets anders te brengen dan een pak friet met mayonaise. Ze willen gezondere, duurzamere voeding kunnen voorschotelen aan de festivalgangers. Daarom bestaat de ideale festivalsfeer voor mij uit de geur van lekker eten in combinatie met goede muziek.

Delen Als je iets fris wilt drinken dat niet vol geraffineerde suikers zit, moet je echt al goed zoeken.

Heb je ook een favoriete zomerse maaltijd?

NOBELS: Ik ben eigenlijk een atypische Belg, want ik ben niet zo verzot op frieten. Geef mij maar een lekker rijstgerecht. Voor mij is het ultieme zomerse gerecht daarom een lekkere paella. Als die correct is klaargemaakt, is dat geweldig. Mijn favoriete buitenlandse restaurant is dan ook een paellarestaurant genaamd Dunes in Valencia.

Vertel!

NOBELS: De uitbaters van het restaurant vertelden me dat de paella in hun streek is uitgevonden. En ik geloof hen. Je zit er met je tenen in het zand, met zicht op een zee vol vis, de rijstvelden links van je en rechts de natuur vol slakken en konijnen. Kortom: alle ingrediënten die je nodig hebt voor een echte paella Valenciana. Alles komt gewoon recht uit de omgeving. Ik had het adres gekregen van culinair journalist Willem Asaert en ben sindsdien al minstens tien keer terug geweest. Het is een bezoek waar ik maanden naar uitkijk. Zo ga ik in augustus terug en ben ik nu al aan het aftellen. (lacht)

Wat is voor jou het perfecte zomerdrankje?

NOBELS: Kefir, een soort gefermenteerde limonade. Frisdrank is echt een probleem op vakantie: als je iets fris wilt drinken dat niet vol geraffineerde suikers zit, moet je echt al goed zoeken. Kefir is de ideale dorstlesser. Het heeft een beetje een gisterig smaakje, maar is heel verfrissend. Bij ons in Vlaanderen wordt het ook in de betere zaakjes al geserveerd. Een aanrader.

Delen Welke ijssmaak er nog ontbreekt? Zeewier!

Welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

NOBELS: Zeewier! Ik denk dat zeewier de voeding van de toekomst is. Het zit vol mineralen, ijzers, en vitamines: mega healthy. Omdat landbouw steeds meer verdwijnt door de verstedelijking, zullen we onze voedingsstoffen op een bepaald moment wel ergens anders moeten halen. Het zoute van het zeewier matcht ook heel goed met chocolade en andere bittere toetsen. Ideaal voor een fris en voedzaam dessert.

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit kocht?

NOBELS: Ik ben iemand die enorm bezig is met herinneringen. Iedereen leeft aan zo'n snel tempo, dat je soms te weinig stilstaat bij wat je beleeft. Het mooiste souvenir zijn voor mij dus herinneringen.

Delen Het mooiste souvenir zijn voor mij herinneringen.

Neem je nooit iets materieel mee?

NOBELS: Jawel, en dan ga ik ook echt superfout bij momenten. (grinnikt) Ik verzamel bijvoorbeeld beeldjes van alle wereldwonderen en grootste monumenten. Dan durf ik weleens een fout mini-Eiffeltorentje meepakken, of een stukje van de Chinese Muur. Die plaats ik allemaal in een kast in mijn bureau. Mijn kinderen vinden dat ook heel leuk. Soms verdwijnt er een beeldje naar het nachttafeltje van mijn dochter. Amusement voor het hele gezin dus. (lacht) Wat ik nog zou willen toevoegen? Machu Picchu!

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

NOBELS: Het is onmogelijk, maar wat ik eigenlijk altijd zou willen meezeulen, is een goede koffiemachine. Ik heb elke ochtend een dubbele espresso nodig van de beste gebrande bonen en dat is op vakantie vaak niet mogelijk. Binnen Europa valt het nog wel mee, maar in Azië of Zuid-Amerika is het echt erg. Daar krijg je - met alle respect - soms bijna rivierwater voorgeschoteld.