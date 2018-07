Club congé met Lode De Roover: 'Ik ben niet geneigd om naar een tropisch land te verhuizen'

Maandenlang bereidde chef-kok Lode De Roover zich voor op de prestigieuze culinaire wedstrijd Bocuse d'Or, officieus ook wel het wereldkampioenschap gastronomie genoemd. De kok vertegenwoordigde in juni ons land op de Europese finale in Turijn en behaalde daar een zesde plaats. In januari zal hij in Lyon strijden om de wereldtitel. Het is ondertussen bijna twintig jaar geleden dat een Belg het podium wist te halen bij Bocuse d'Or. 'Maar dat zorgt niet voor druk', vertelde De Roover ons in juni . 'Eerder voor motivatie. (glimlacht) Want ik wil daar graag verandering in brengen. Als ik me smijt, ga ik all the way.'

Wat was de beste zomer van je leven?

LODE DE ROOVER: De zomer van mijn huwelijk natuurlijk in 2011! Die zal ik nooit vergeten. Het was ook hetzelfde jaar dat ik de Prijs Prosper Montagné won en daarmee de Eerste Kok van België werd. Het was professioneel gezien een heftig jaar, en mijn huwelijk was daarbij de kers op de taart.

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

DE ROOVER: Eigenlijk zou ik alles laten zoals het is. Ik vind alle seizoenen wel leuk. Die afwisseling maakt het toch juist tof? Ik ben niet geneigd om naar een tropisch land te verhuizen om het hele jaar door zon te hebben. De winter heeft ook zijn charmes. Er zijn bovendien andere ingrediënten in verschillende seizoenen en dat houdt het koken gevarieerd. Dus laat alles maar blijven zoals het is. (lacht)

Wat is voor jou dé smaak van de zomer?

DE ROOVER: De smaak van de zomer? (denkt na) Goh. Ik heb een aantal dingen, maar ik denk dat garnalen zeker ergens bovenaan staan. Ik maak in mijn restaurant nu bijvoorbeeld ook een zomerse versie van tomaat-garnaal. Antwoorden de meesten hier met een fruitsoort? (lacht) Kijk, dan moet iemand toch garnalen vermelden.

Heb je ook een favoriete zomerse maaltijd?

DE ROOVER: Als het goed weer is, eet ik graag koude dingen. Een kout buffet met gekookte patatjes in mayonaise, pastasalade, noem maar op. Een beetje de barbecuegarnituren, al mag dat ook zonder die barbecue zijn hoor. Serveer het met iets koud van vis of zo en ik ben heel tevreden.

Het leukste terras?

DE ROOVER: Voor ik met mijn restaurant Fleur de Lin startte, ben ik lang souschef geweest bij het Eyckerhof in Bornem. Chef Ferdy Debecker is de laatste man die op het podium gestaan heeft van de Bocuse d'Or in 1999. Hun terras is super. Het is helemaal afgeschermd door platanen. Het leuke is dat je op de rustige boerenbuiten zit, maar ondertussen wel een heerlijk bord kunt verorberen.

Waar ga jij naartoe voor de beste cocktails?

DE ROOVER: The Pharmacy in Knokke. Ze maken daar cocktails met de nodige stijl en show. Het is bovendien fijn dat de locatie wat verstopt blijft. Er staat nergens vermeld dat het een cocktailbar is, waardoor er wel wat mysterie hangt rond het gebouw. Je kan er voorbijlopen zonder het op te merken, zelfs als je weet waar het is, blijft het zoeken. The place to be.

Welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

DE ROOVER: Moest er een ontbreken, zou ik ze al gemaakt hebben. (lacht) Ik werk in de zomer in mijn eigen desserts ook graag met ijs. Eigenlijk zou ik dus niets kunnen opnoemen. Weet je nog die tomaat-garnaal van daarnet? Wel, wij serveren daarbij bijvoorbeeld een ijs van Bloody Mary. Tomaat, wodka en tabasco in een sorbet.

Wat is je favoriete restaurant in het buitenland? Je mag er maar één kiezen.

DE ROOVER: Lasarte in Barcelona. In mijn ogen is het atypisch voor de gekende Spaanse keuken en leunt het meer aan bij wat wij doen. Een aanrader.

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

DE ROOVER: Ik duik graag, maar doe het enkel op vakantie. Daardoor neem ik steevast mijn duikcomputer mee waarmee ik een logboek bijhoud. Het is een soort polshorloge dat je vertelt hoe diep je aan het duiken bent, hoe diep je nog kan gaan, etcetera. Je kan niet zomaar naar de bodem gaan zonder alles te checken.

Als je je minibar zelf zou kunnen vullen, wat steekt er dan zeker in?

DE ROOVER: Twee zaken als dat mag? Ik hou ervan om 's avonds op een terras een gin tonic te kunnen drinken. Daarnaast zou ik het ook vol Belgische chocolade laten steken. Ik heb een verslaving - enfin, dat is misschien veel gezegd. Maar wanneer ik op vakantie ben en er geen chocolade is, begin ik dat na verloop van tijd wel te missen. Als dat in de minibar ligt, is de vakantie al meteen goed begonnen!