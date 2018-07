Club Congé met Karen Keygnaert: 'Van eindeloze rust kan ik nu enkel nog dromen'

Met haar vorige restaurant A'Qi was Karen Keygnaert jarenlang de enige vrouwelijke sterrenchef in Vlaanderen. Tot ze haar zaak eind 2016 inruilde voor een toegankelijker concept en Michelin publiekelijk vroeg om haar géén nieuwe ster te geven. De appreciatie van de culinaire wereld werd er niet minder om. Zo neemt Keygnaert eind juli deel aan een exclusief Women in Food-evenement in Californië. Daar zal ze koken met onder meer Dominique Crenn, beste vrouwelijke chef in de San Pellegrinolijst van 2016. 'Een enorme eer', zegt Keygnaert. 'Crenn is al jarenlang zo'n beetje een persoonlijke heldin. Omwille van haar keuken, maar ook voor haar stijl en no-nonsense aanpak, waarin ik me wel kwam vinden. Wat we gaan klaarmaken, weet ik nog niet. Maar we overleggen wat per mail, en ik kom enkele dagen vooraf aan in San Francisco. Dat zal wel volstaan om elkaar te leren kennen, een menu af te spreken en op elkaar ingespeeld te raken.'

...