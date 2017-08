Chefs slaan handen in elkaar voor Schelpenfestival

De zomervakantie afsluiten kan dit jaar smakelijk, want tijdens dat Schelpenfestival serveren verschillende chefs allerlei gerechten met schaaldieren, traditioneel bereid of als originele tapas. In de Waagnatie proef je op zondag 27 augustus dan ook geurige visbouillon, pittige tapas en verse mosselen uit de Noordzee. Deelnemende restaurants zijn Brasserie Dock's, Le Zoute Zoen, Bar Jaak, Tapabar, Oesterij, Sir Anthony Van Dijk, Lekker Waasland, I Migliori, Velazquez en B23.

Extra leuk voor lekkerbekken die graag zelf de handen uit de mouwen steken: je kan ook zelf achter het fornuis kruipen onder begeleiding van een van de chefs. Tijdens workshops kan je zo leren hoe je een authentieke bouillabaisse maakt zoals ze dat in Marseille doen.

Behalve eten, zal je op het festival ook kunnen genieten van muziek en kunst.