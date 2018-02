Chef Seppe Nobels lanceert culinair clubconcept

Rootz, dat is een intieme avond waarop beloftevolle chefs rug aan rug staan met de beste dj's van het moment. De première staat gepland op 16 februari, in de Antwerpse club Ampère. Daar stond sowieso al een stomend Valentijnsfeest op de agenda, maar het ziet er nu naar uit dat dat extra liefdevol zal worden. De Berlijnse DJ Claptone zal er namelijk voor een gezelschap van maximum honderd deelnemers de degens kruisen met Seppe Nobels.

Die laatste kijkt alvast met een enorme honger uit naar de vuurdoop. 'De mysterieuze en gemaskerde Claptone is de gedroomde dj om Rootz aan de wereld voor te stellen', zegt Nobels. Zijn ambities met Rootz zijn groot: doel is om via de internationale muzikale connectie de Belgische keuken verder op de wereldkaart te zetten. 'Het is hoog tijd dat ze van Amerika tot Azië weten dat wij naast friet en chocolade ook het land van de bioboeren, oerdegelijke Vlaamse groenten en Elixir D'Anvers zijn.'

Geen typisch 'uitgaansvoer'

Dat het een clubconcept betreft, wil niet zeggen dat je de traditionele midnight snacks voorgeschoteld zal krijgen. Integendeel: net als in zijn restaurant Graanmarkt 13 trekt Nobels bewust de gezondere kaart. 'Wij laten wel zien dat het ook anders kan. Onlangs logeerde Steve Angello van Swedish Housemafia bij ons. Steve leeft geheel vegetarisch en zonder alcohol. Het maakt het leven op topniveau een stuk makkelijker. Wij gaan dus met ROOTZ zeker veel groenten en non-alcoholische cocktails serveren.'

Verwacht je dan ook aan gangen als 'carpaccio van portobello', 'gepocheerd hoeve-ei met karnemelk en schorseneer' en 'crème brulée met hennep en appel'.