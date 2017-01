Carrefour stopt verkoop vervuilende pangasius

Vanaf vandaag is er geen verse pangasius meer te vinden in Carrefour-winkels. Winkels die nog een voorraad diepvriesvis hebben, zullen die wel nog verkopen, maar verder lijken de dagen van de tropische vis in Carrefour-vestigingen geteld. De reden voor die beslissing is de "twijfel die blijft bestaan over de negatieve milieugevolgen van de pangasiuskweek".

De keten zegt "altijd de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te hebben om de kwaliteit van de producten te garanderen, met name door middel van de voorwaarden die het zijn leveranciers oplegde en geregelde controles op de kweek- en productiesites". Carrefour zegt wel overtuigd te zijn van de "onberispelijke kwaliteit" van haar pangasius, maar voegt eraan toe dat "de milieugevolgen van de kweek van deze vissoort niet onder controle geraken". Ze wijzen onder meer op de watervervuiling door de hoeveelheid uitwerpselen en de afval van visvoer.

Duurzaam gekweekte vis

Toch is de Belgische tak van natuurorganisatie WWF niet onverdeeld gelukkig met de actie. Carrefour zit in een traject om meer duurzame vis te verkopen, maar in het geval van pangasius besliste de supermarktketen om het product niet te vervangen door ASC-gekeurde vis. Die is er nochtans wel: op dit moment zijn er 39 gecertificeerde kwekers die aan de strenge duurzaamheidseisen van dat ASC-label voldoen en die onder meer aan Delhaize, Colruyt en Lidl verkopen. Bovendien doet Vietnam, een belangrijk pangasiusproducerend land met een slechte reputatie, inspanningen om de situatie te verbeteren.

Wanneer Carrefour beslist om de verkoop van de populaire pangasius simpelweg te stoppen, verdwijnt er volgens het WWF een belangrijke drijfveer voor vervuilende landen en producenten. "Als Europese bedrijven geen pangasius meer willen verkopen, slinkt de noodzaak in die sector om te verduurzamen en dan gaan de producenten zich richten op het goedkoopste segment, waar geen duurzaamheidseisen gesteld worden."

Carrefour zegt wel te hebben geprobeerd om een ASC-aanvoer van de tropische vis uit te bouwen, maar dat dat niet lukte zoals gewenst. Als alternatief wil de supermarkt haar klanten nu vis aanraden die minder kilometers moet afleggen. "Wij vinden het belangrijk producten van dichtbij aan te bieden. Dat is bijvoorbeeld ook waarom wij als enige warenhuisketen aanwezig zijn op de visveiling in Zeebrugge."

Jij wil enkel nog duurzaam geteelde of gevangen vis kopen? De Viswijzer toont overzichtelijk welke soorten je zonder bezwaren in je winkelkar kan leggen.

Herlees ons eerder gesprek met WWF over vis: 'Het verduurzamen van de visserij is geen luxe, het is een noodzaak'