Campagne stimuleert chefs om duurzaamheid op het menu te zetten

De Sustainable Restaurant Association (SRA) is een Britse organisatie die wereldwijd ijvert voor meer duurzaamheid in de culinaire sector. Sinds de oprichting ervan in 2009 heeft de SRA de werkzaamheden uitgebreid van traditionele restaurants naar eethuizen, cafés, bedrijfsrestaurants en andere cateraars.

One Planet Plate

Met de nieuwe campagne, One Planet Plate, wil de SRA chefs overal ter wereld aansporen om een damn delicious maar duurzaam gerecht aan hun menukaart toe te voegen. Op die manier wil de SRA klanten meer bewust maken van de impact van onze voeding op de planeet.

De campagne wordt officieel gelanceerd op 24 maart, maar krijgt nu al de aandacht en steun van grote namen waaronder de Israëlisch-Britse kok en auteur van kookboeken Yotam Ottolenghi.

Impact

Volgens de SRA geraakt de interesse van het publiek voor duurzaam eten in een stroomversnelling nu chefs meer experimenteren met vegetarische gerechten en wetenschappers meer en betere alternatieven voor vlees ontwikkelen. Met name de jonge, aankomende generatie stelt zich meer vragen bij de impact van de voedselproductie op de planeet en het ethische aspect van vleesconsumptie.

Als restaurants meegaan met die trend, is het voor hen een manier om een nieuwe generatie consumenten aan hen te binden.

Seizoensgebonden en traceerbaar

Chefs die een One Planet Plate op het menu plaatsen, moeten volgens de SRA-campagne aan minstens één van de grote uitdagingen voor ons voedselsysteem voldoen: gebruik maken van lokale en seizoensgebonden producten, overwegend vegetarisch zijn, gebruik maken van kleinere porties vlees dat werd gekweekt volgens hoge ethische normen, duurzame vis serveren waarvan de afkomst traceerbaar is, in een oplossing voorzien voor eventuele voedseloverschotten en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zo laag mogelijk houden van de boerderij tot op het bord.

De lancering van de campagne op 24 maart valt samen met WWF's Earth Hour, waarbij gezinnen en bedrijven worden opgeroepen om de verlichting en elektrische apparatuur die dag gedurende een uur te doven.