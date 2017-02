Callebaut gaat op zoek naar de chocoladehelden van morgen

Wie aan Belgische producten denkt, denkt automatisch aan chocolade. Ter gelegenheid van het Salon du Chocolat van 10 tot 12 februari in Tour & Taxis, wil Callebaut® alle Belgische chocolatiers oproepen om de hersenen te pijnigen over de toekomst van de Belgische chocolade.

Deze 'Belgian Chocolate Heroes' krijgen van Callebaut® één opdracht: het bedenken van de Belgische Praline van Morgen, geïnspireerd door de chocoladetrends van 2020. Belgische chocolatiers kunnen zich inschrijven om tijdens de 'Chocolate Hero Week' in april hun creatie voor te stellen. Tijdens die week zullen Belgische chocoladeliefhebbers en Gault&Millau uit alle inschrijvingen de beste Belgische Praline van Morgen verkiezen. De winnaars worden bekend gemaakt op 2 mei door Gault&Millau in de Callebaut Chocolate Academy in Wieze.Tijdens Tomorrowland wordt de winnende creatie voorgesteld aan het grote publiek.

Nog tot 31 maart kunnen deelnemers een praline bedenken en zich inschrijven op het 'Chocolate Heroes platform'. Dat platform kan je zien als de Tinder van de chocoladeliefhebbers. Op het community platform worden chocolatiers en chocoladefans met elkaar in contact gebracht. De chocolatiers tonen er hun kunnen en chocoladeconsumenten vinden er hun ideale chocoladematch.

'We willen het ambacht van de chocolatier de aandacht geven die het verdient', klinkt het bij Frederic Janssens, Gourmet Global Brand Manager van Callebaut®.

Chocolatiers die willen deelnemen kunnen surfen naar www.chocolateheroes.be.

(LP)