Café Chocolat zet vakmanschap achter chocolade in de kijker

De klanten worden in het nieuwe café uitgenodigd om te genieten en te smullen van chocoladecreaties van Godiva die vers bereid worden in het Atelier van de winkel. Smaakvollle voorbeelden zijn de bekende aardbeien met een chocoladelaagje, macarons, gebakjes of warme of koude 'chocolixir'. De menukaart zal het hele jaar door geüpdatet worden met nieuwe producten en recepten.

De bedoeling? Klanten onderdompelen in de wereld van Godiva. Zo zegt algemeen directeur Matthew Hodges het: 'Godiva zoekt continu naar manieren om te diversifiëren, uit te breiden en nieuwe consumenten te bereiken om de ultieme chocolade-ervaring aan te bieden.' Een chique klinkende uitleg dus om gewoon meer Belgische chocolade te eten.