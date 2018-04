Cacao-industrie erkent problemen in sector

'Business-as-usual is in de cacaosector geen optie meer', zei Jean-Marc Anga, directeur van de Internationale Cacao Organisatie (ICCO). 'We moeten oude patronen doorbreken.'

De bijna 1500 afgevaardigden uit meer 65 landen, inclusief vertegenwoordigers van regeringen, boeren, handelaren, verwerkers, fabrikanten, onderzoeksinstellingen, vakbonden en ngo's, constateerden gezamenlijk dat inspanningen die vanaf 2012 zijn gedaan, nauwelijks impact hebben gehad.

'Te veel cacaoboeren leven nog steeds in armoede. Ontbossing, kinderarbeid, genderongelijkheid, mensenrechtenschendingen en veel andere uitdagingen zijn in veel cacaoregio's een dagelijkse uitdagingen', zeggen ze in een verklaring.

Daling cacaoprijs

De partijen pleiten voor een gecoördineerde aanpak van de problemen, waar zowel regeringen als de sector zich voor moeten inzetten.

In de afgelopen jaren richtte de inzet vanuit de sector zich vooral op betere teeltmethoden en het verhogen van de opbrengst van de boeren, zodat ze een hoger inkomen zouden hebben. Overaanbod leidde het afgelopen jaar echter tot een dramatische daling van de cacaoprijs, met als gevolg juist minder inkomsten voor boeren.

Uit de vorige week verschenen Cacaobarometer van VICE, een coalitie van Europese ngo's en vakbonden, bleek dat kleine cacaoboeren in Ivoorkust hun inkomen in korte tijd met 36 procent zagen dalen.

Niet alleen de industrie doet volgens VICE onvoldoende, ook regeringen in cacaoproducerende landen laten het afweten als het gaat om bescherming van belangrijke natuurgebieden en het verzachten van de impact van inkomensschokken voor hun boeren.