Brussels verbod op productie foie gras in de maak: 'Ik hoop op een sneeuwbaleffect'

De eerste stappen zijn gezet voor een Brussels verbod op de productie van foie gras. De hoop op een verbod in heel België is groot bij de groene parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Céline Delforge (Ecolo). "Het voederen van eenden en ganzen om hun lever te doen vervetten, is marteling," klinkt het.