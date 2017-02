Britse supermarkten rantsoeneren verse groenten

Tesco, de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië, heeft haar klanten verboden om meer dan drie stuks ijsbergsla per winkelbeurt mee te nemen. Bij winkelketen Morrissons is het aantal zelfs beperkt tot twee stuks. Van broccoli mag de klant dan weer maximaal drie exemplaren kopen.

Tesco geeft uitleg bij de maatregel. "Als gevolg van aanhoudende weerproblemen in Spanje, is er een tekort aan ijsbergsla. Om de beschikbaarheid van dit product voor onze klanten te garanderen, beperken we de hoeveelheid per persoon", luidt het in een verontschuldigend bericht.

I'm reading there's a #courgettecrisis what about #lettucecrisis this was last Friday, much the same tonight😳 pic.twitter.com/tV79YEnJTW -- KarenN (@KrazyKaz) 30 januari 2017

De tekorten waren vorige maand het eerst zichtbaar bij aubergines en courgettes. Nu komen ook andere groenten onder druk, onder meer paprika en broccoli. De leveringen vanuit Spanje bedragen slechts 30 à 50 procent van normaal. Naast tekorten voor bepaalde producten, stijgen ook de prijzen, al speelt hier ook de dalende pond een rol. Heel wat Britten uiten hun ongenoegen op Twitter, met de hashtags #lettucecrisis of #courgettecrisis. Experts waarschuwen dat de oogsten in Zuid-Europa ook de volgende weken nog slecht zouden blijven, waardoor de problemen tot in april kunnen aanslepen.