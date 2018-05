Bordeaux 2017: dit zijn de mooie flessen uit een minder wijnjaar

Het jaarbegin van 2017 is al getekend door droogte. De hete zomer van 2016 laat een gemiddeld watertekort na van vijftig procent. Ook januari van 2017 is droog en koud, maar na de winter zetten de zachte klimaatcondities de wijngaard op gang: de wijnstokken botten zeer snel. Vanaf de derde week van maart - de warmste maand maart sinds 1957 - is de wijngaard praktisch helemaal groen. Later zal echter blijken dat dat te snel was.

