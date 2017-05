Bijna helft voorverpakte sla wordt weggegooid

Supermarkten verkopen sla steeds meer in plasticverpakking. Handig, want dan hoef je de sla niet meer schoon te maken. Alleen, we eten die sla vaak niet op. Maar liefst 40 procent van die voorverpakte sla kieperen we gewoon de vuilnisemmer in.

De Britse organisatie Wrap, die duurzaam afvalbeheer promoot, deed onderzoek: elk jaar gooien de Britten 37.000 ton voorverpakte sla weg. Dat gaat over 178 miljoen zakjes sla die niet worden opgegeten, 40 procent van de voorverpakte sla die de Britten kopen. Daarmee is sla een van meest verspilde voedingsproducten.

Hersluitbare zakjes

Die cijfers werden bekend gemaakt door Tesco. De grootste Britse supermarktketen deed aanvullend onderzoek en stelde vast dat zijn klanten de voorverpakte sla vaak kopen zonder een specifieke maaltijd in gedachten te hebben. In het beste geval eten ze er één keer van. De rest van het pakje raakt makkelijk vergeten in de koelkast en in de plasticverpakking gaan de bladeren al snel bederven.

Om minder sla te verspillen: Voorgewassen en voorverpakte salade blijft maar enkele dagen goed. De simpelste tip is dan ook: koop het niet als je voor de komende twee dagen andere gerechten in je hoofd hebt.

Weet je nog niet goed bij wanneer je sla zal eten, maar wil je wel altijd wat in huis hebben voor het geval dat? Kies dan voor een verse krop, die veel langer goed blijft.

Of reserveer een bloembak op je terras of vensterbank voor pluksla van eigen kweek! Dan hoef je niet de hele krop tegelijk op te oogsten, maar pluk je enkel de blaadjes die je nodig hebt. Tegen de volgende keer dat je weer zin hebt in sla, zijn die er weer aan gegroeid.

Eet bij elke maaltijd een beetje bladgroen. Zo raakt dat zakje toch in no time op én krijg jij extra vitaminen binnen. Van een win-win-situatie gesproken.

Tesco wil de slaberg nu verminderen met hersluitbare zakjes voor de sla van zijn huismerk. Het plastic van de zakjes is dikker, waardoor de sla langer vers blijft, zegt de supermarktketen.

1,4 miljoen bananen per dag

De 60 miljoen Britten gooien elk jaar samen een slordige 4 miljoen ton eten en drinken weg dat had kunnen worden opgegeten of opgedronken. Zo belanden elke dag 1,4 miljoen bananen in de vuilnisbak omdat ze een zachte plek of bruine vlekken vertonen, maakte Wrap deze maand bekend. (IPS)