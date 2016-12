Bijna helft groenteconserven bevat toegevoegde suikers

De Nederlandse voedselwaakhond foodwatch onderzocht het assortiment groenteconserven van de grootste 4 supermarkten in eigen land (Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi) en hieruit bleek dat aan 79 van de 170 blikken en potten groenten (46%) suikers waren toegevoegd. Ook biologische groenten ontsprongen de zoete dans niet.

Er werden onder andere suikers gevonden in conserven en potten doperwten, wortels, maïs, rode kool, bieten, asperges en spruitjes, met rode kool op de eerste plaats. Dat bevatte - toegevoegde en natuurlijke suikers samen - tot 10 gram suikers per 100 gram groente. Belangrijk daarbij te weten is dat foodwatch geen bereidingen in het onderzoek opnam.

Integrale aanpak ontbreekt

"Doordat de voedingsindustrie overal suikers aan toevoegt, krijgen consumenten veel te veel suikers binnen en een eenzijdige smaakvoorkeur voor zoet. De voedingsindustrie maakt de winst waarvoor burgers en de gezondheidszorg de prijs betalen. Het is hoog tijd dat de overheid de voedingsindustrie hierop eindelijk eens aanpakt."

Foodwatch hekelt het ontbreken van visie wat betreft de voedselindustrie. De organisatie stelt dat de Nederlandse overheid wel afspraken heeft gemaakt met de bedrijven om de zout-, vet- en suikergehaltes in hun producten te verlagen, maar die worden als weinig ambitieus gezien. "Het ontbreken van een integrale aanpak van zowel zout, suiker als vet in productgroepen is een veel terugkomend kritiekpunt van de Wetenschappelijke Adviescommissie. Omdat vet, suiker en zout door de voedingsindustrie als inwisselbare smaakmakers worden gezien, valt te vrezen dat een reductie van het ene ingrediënt zal leiden tot verhoging van het andere. Het netto gezondheidseffect zal dan vrijwel nihil zijn."