Beste jonge Benelux-chef volgens S.Pellegrino: Frederic Chastro van Restaurant Sõma in Antwerpen

In Den Haag werd deze week Frederic Chastro gekozen als beste jonge chef van de Benelux. Elke halvefinalist in de regionale finale van de S. Pellegrino Young Chef competitie bereidde een signatuurgerecht gebaseerd op de vijf 'gouden regels' van de wedstrijd: ingrediënten, vaardigheid, genialiteit, esthetiek en overbrengen van een boodschap. Een jury van vooraanstaande chef-koks, waaronder Peter Goossens, David Martin, Ron Blaauw, Jaimie van Heije en René Matthieu, proefde en beoordeelde ieder gerecht.

Frederic Chastro haalde het met zijn signature dish 'Rolletje van Belgisch konijn, orgaanvlees en kleine hersenen, biologisch witloof en een pittige saus op basis van donker bier' van negen andere deelnemers. 'In dit gerecht verwerk ik alle aspecten van deze wedstrijd: het is internationaal, het is jong en het zit boordevol sterke smaken. De producten worden van a tot z benut met een zerowaste- en nose-to-tailfilosofie. Het gerecht is geïnspireerd op mijn carrière: een eerlijke basis uit de klassieke keuken, afgekruid met de aroma's van de herkomst van mijn vriendin en mezelf. Onze reis rond de wereld is een ware inspiratiebron voor de gevarieerde keuken die we brengen.'

Frederic werkt sinds juni 2017 als chef in zijn eigen restaurant Sōma (Antwerpen), dat hij uitbaat met zijn vriendin Adriana Zafiris. Het koppel werd door restaurantgids Gault&Millau eerder al uitgeropen tot 'Jeunes Talents' voor hun werk in de keuken van bistro L'Arsenic in Lyon.

De chef met Frans-Colombiaanse roots studeerde in 2011 af aan de Hospitality Industry School in Avignon (Frankrijk). Later werkte hij bij verschillende Franse restaurants (Maison Bru in Eygalières, Le Pralong in Courchevel, Tetedoie in Lyon, Domaine de Manville in Les Baux-de-Provence, Arsenic in Lyon). Na een Colombiaanse tussenstop (Restaurant Republicano) belandde hij in België bij Silverspoon (Wijnegem) en Fleur de Sel (Kasterlee).

In juni 2018 zal Frederic nog eens koken in de wedstrijd, maar dan wel tegen alle beste chefs van over de hele wereld. De wereldwijd finale vindt plaats in Milaan.