Beste groenterestaurants van België 2017 bekend

Een professionele jury en restaurantklanten hebben samen hét groenterestaurant van Vlaanderen en Wallonië gekozen. Dat werden dit jaar Hofke van Bazel (Bazel) en Bouchéry (Brussel). Ze werden gekozen uit een selectie van acht genomineerden.

Tijdens de quotering van de restaurants wordt vooral rekening gehouden met het percentage groenten en fruit dat in de maaltijd wordt verwerkt, de smaak en originaliteit van de gerechten, de presentatie, de structuur van de ingrediënten, de natuurlijke kleuren en een goede communicatie rond het gebruik van groenten en fruit.

Andere prijsbeesten

Behalve de award voor Groenterestaurant van 2017 werden ook enkele andere culinaire prijzen uitgereikt. De We're Smart Awards honoreren elk jaar restaurants, winkels, bedrijven en personen die elk op hun gebied een bijzondere inspanning deden om een gezonde en duurzame levensstijl, en groenten en fruit in de hoofdrol te promoten of creatief te ondersteunen. Zo bemachtigde 't Aards Paradijs in Nevele de Beste Culinaire Bloemen Award en de Beste Smaak en Gezondheid Award ging naar Ô de vie in Juprelle. De award voor het Hoogste % Denk Groenten! Denk Fruit! ging naar Condacum in Kontich en Hofke van Bazel sleepte met de Beste Groenten en Fruit Communicatie nog een tweede prijs in de wacht.

Met de Awards trapt We're Smart World de Week van Groenten en Fruit af.