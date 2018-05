Beste groenterestaurant ter wereld ligt in Spanje

510 restaurants in 29 landen dongen mee in de strijd om de meeste radijzen - het beloningssysteem van de We're Smart Green Guide, vergelijkbaar met de sterren van Gault&Millau. Tijdens de bekendmaking van de nieuwe editie van de gids werden daarbij nog heel wat prijzen uitgereikt.

Naast Xavier Pellicer ging iets dichter bij huis ook La Distellerie in Luxemburg met een hoofdvogel lopen: de zaak werd bekroond met de 'Best Vegetables & Fruits Restaurant World Award'. Ook per land werden beste groenterestaurants in de kijker gezet. Zo mag Pastorale in Reet zich voor een jaar lang het beste groente- en fruitrestaurant van België noemen. In Nederland is die eer weggelegd voor Librije's Zusje (Amsterdam), in Frankrijk voor La Grenouillère (Montreuil-Sur-Mer) en in het Verenigd Koninkrijk voor Bruno Loubet (Londen). Over de oceaan won in dezelfde categorie het spraakmakende NIX uit New York.

Daar eindigde de prijzenparade nog niet, want ook vegetarische en volledig plantaardige zaken, persoonlijkheden en zelfs dorpen werden in de bloemetjes gezet:

Beste vegetarisch restaurant van het jaar ©: Restaurant Tian (Wenen - Oostenrijk) Beste vegan restaurant van het jaar: Restaurant Joia (Milaan - Italië) Persoonlijkheid van het jaar: Pietro Leeman - Restaurant Joia (Italië) Project van het jaar: Feed The Planet - Christopher Koetke Groenten en fruit-dorp van het jaar: Kruibeke-Bazel-Rupelmonde E-shop van het jaar: Hungry Harvest Product van het jaar: Friseline - Hazera Seeds Media van het jaar: "V'gan" - Lifestyle Magazine Innoverend project van het jaar: Sun&Vegs - Fermented Oat Communicatie van het jaar: Een uitgekookte zaak

De nieuwe editie van de gids bevat vooral zaken in Europa, waarvan heel wat in België. Dat hoeft evenwel niet te liggen aan onze grote liefde voor groenten, dan wel dat het om een Belgisch initiatief gaat, dat stilaan zijn weg vindt in de wereld. Toch eindigden twee Belgische zaken in de top vijf: Vrijmoed in Gent werd het tweedebeste groenterestaurant van het jaar, Graanmarkt 13 in Antwerpen eindigde op de vijfde plaats. De volledige top 100 van beste groenterestaurants bekijken kan hier.

We're Smart World brengt organisaties samen die gezond, milieuvriendelijk en duurzaam bezig zijn, zowel in de voedingssector als erbuiten. Onder het initiatief van de Belgische chef Frank Fol brengt We're Smart World jaarlijks niet alleen haar Green Guide uit, maar organiseert het ook de Week van Groenten en Fruit, de wedstrijd Beste Groenterestaurants en Groentekok van het jaar.