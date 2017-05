'Best bewaarde geheim van Alken-Maes' gaat nationaal

Veel mensen kénnen Cristal wel - het is tenslotte de eerste pils die in België werd gebrouwen -, maar tenzij je in Limburg woont, is de kans groot dat je het nog niet vaak hebt gedronken. Dat wil Alken-Maes niet geheel onterecht veranderen: in blinde bierproeverijen wordt Cristal vaak naar voren geschoven als lekkerste pils en vorig jaar werd het bier op de World Beer Awards ook officieel benoemd tot beste pils in Tsjechische stijl ter wereld.

Wat Cristal onderscheidt van andere pilsen op de markt, is zijn hoppig karakter met een crispy toets en een aangename licht bittere smaak die voortkomt uit het gebruik van een genereuze portie hop. Dat is eigen aan de Tsjechische stijl, in de bierwereld beschouwd als de meest authentieke pils-stijl. Cristal is dorstlessend met een krachtige, verfrissende afdronk. Een vlot doordrinkbare, toegankelijke pils, zonder compleet complexloos te zijn.

Authentieke smaak

Het pintje of de pils is het meest gedronken bier wereldwijd. In de hoop nóg meer mensen aan te spreken, sleutelen heel wat bierproducenten continu aan hun recept, wat regelmatig resulteert in een steeds zoeter wordend bier. Cristal gaat lijnrecht in tegen deze trend: met een European bitter unit (EBU) van maar liefst 28 is de pils bitterder dan eender welk ander bier op de Belgische markt. Daarmee komt Alken-Maes tegemoet aan een steeds groter wordende vraag naar 'echte' producten, waar ook de populariteit van bijvoorbeeld vergeten groenten een bewijs van is.

Om de authenticiteit van het bier te benadrukken, kreeg Cristal bij zijn nationale lancering ook een nieuwe fles. Die is te ontdekken in je supermarkt en binnenkort ook in je stamkroeg. (EK)