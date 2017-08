Bergamotlikeur wint 'Oscars van drankindustrie'

De ceremoniële prijsuitreiking, die voor de drankindustrie zijn wat de Oscars zijn voor de film, beëindigt het vijfdaags festival Tales of the Cocktail. Dat werd bijgewoond door 20.000 bartenders en stokers van uit 35 landen. De award voor 'Best New Spirit/Cocktail Ingrediënt' is de meest felbegeerde prijs binnen de product categorie.

Vergeten aperitief

Rosolio was eeuwenlang het Elixer van de bekende Medici-familie en het aperitief op het Koninklijke Hof tot het uit de gratie raakte en vrijwel verdween. Volgens zorgvuldig historisch onderzoek is Italicus Rosolio gebaseerd op het klassieke 19e-eeuwse recept voor Rosolio di Torino.

Italicus Rosolio di Bergamotto werd gecreëerd barman Giuseppe Gallo, een autoriteit op het gebied van Italiaanse likeuren en gedistilleerde dranken. Het doel was de vergeten Rosolio weer op de kaart te zetten en dat heeft dus duidelijk gewerkt. Voor de creatie van het drankje combineerde Gallo een 19e-eeuws recept met zijn eigen familietradities. De drank bevat de aromatische essence van IGP bergamot sinaasappels uit Calabrië, citroenen uit Sicilië, lavendel, rozen, kamille, melissebalsem en gentiaan.

'Als barkeeper en ambassadeur van Italië heb ik altijd gedroomd van het creëren van een likeur als een blijvend eerbetoon aan onze familietraditie en mijn geliefde moederland. Ik heb vaarwel gezegd tegen een geweldige baan en al mijn spaargeld in Italicus Rosolio geïnvesteerd. We hebben het vergeten aperitief nogmaals uitgedacht en een nieuw leven ingeblazen. De toekenning van deze prijs door mijn medebarkeepers, collega's en de cocktailgemeenschap betekent heel veel voor me. Ik ben zeer dankbaar voor deze erkenning en steun', besluit Gallo.

De drank is nog niet verkrijgbaar in België, maar wordt in Nederland verdeeld door Cooper & Barrell.