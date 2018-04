Belgische wijnproductie groeide in 2017 met twaalf procent

Het gaat goed met de Belgische wijnen. Er werd afgelopen jaar meer geproduceerd, op meer grond en door meer wijnbouwers. 'België wordt steeds meer een wijnland. In 2017 werd twee keer zoveel wijn geproduceerd als vijf jaar geleden. Dat heel wat van onze wijnen erkend worden via verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) toont aan dat ook de kwaliteit van onze wijn op een indrukwekkende manier blijft evolueren', aldus federaal minister van Economie Kris Peeters, die de cijfers bekend maakte.

Lees ook: Klimaatverandering: een essentieel vraagstuk voor de wijnbouw

Vooral de productie van schuimwijn zit in de lift. Die is met een hoeveelheid van 345.036 liter (41 procent) ook de belangrijkste Belgische wijn, gevolgd door witte wijn (339.243 liter of veertig procent). Rode wijn (zestien procent) en rosé (drie procent) nemen veel kleinere aandelen in.

Van de totale productie in 2017 werd 471.650 liter (55 procent) in Vlaanderen gerealiseerd en 373.428 liter in Wallonië.

Streekproducten

Momenteel genieten verschillende Belgische wijnen van een BOB- of BGA-erkenning. In Vlaanderen is dat bijvoorbeeld het geval met de Haspengouwse wijn en de Vlaamse mousserende wijn, in Wallonië met de Vin des Côtes de Sambre et Meuse.

In 2017 werd 386.263 liter wijn erkend volgens een BOB of BGA. Het ging om wijnen van de oogstjaren 2013-2016.

Groei

De Belgische wijnsector kende in 2015 een absoluut record met een productie van 1.025.499 liter. De terugval in 2016 (tot 753.030 liter) was een gevolg van de slechte weersomstandigheden. Ook in 2017 waren deze omwille van het vriesweer in april niet optimaal.

De wijnproductie in Vlaanderen nam vorig jaar toe van 407.459 tot 467.650 liter. De aangroei situeert zich vooral in de provincies Limburg (van 146.961 tot 178.412 liter) en Vlaams-Brabant (van 98.821 tot 122.517 liter). In Antwerpen (33.381 liter) en West-Vlaanderen (98.019 liter) is sprake van een stabilisering.

Om de Vlaamse wijnsector te ondersteunen, werd een 'Technisch Comité Druiven' opgericht dat teelttechnische kennis verspreidt. Vlaanderen maakt ook geld vrij voor opleidingen hierover door het Praktijkcentrum Fruit en investerings- en vestigingssteun. In 2017 werden ook twee plattelandsprojecten (koppeling van wijngaard aan toerisme en bouw van vinificatieruimte door PC Fruit) goedgekeurd.