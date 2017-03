Belgische wijn wint gouden medaille op 'Vinalies Internationales' in Parijs

De laureaat is een witte demi-sec 'Notes Blanches 2015' geproduceerd door de coöperatieve Vin de Liège, die sinds 2010 gevestigd is in Heure-le-Romain (Oupeye).

De 'Vinalies Internationales' werd in 1994 opgericht op initiatief van de beroepsvereniging van Franse oenologen. Dit jaar proefden 150 oenologen uit een 40-tal landen meer dan 3.500 stalen uit de hele wereld. Op de wedstrijd werden 325 gouden Vinalies en 725 zilveren prijzen toegekend.

De eerste wijnoogst van de coöperatieve Vin de Liège gebeurde in 2014. Er werden 25.000 flessen geproduceerd, maar de ambities van de verantwoordelijken is te komen tot 100.000 flessen per jaar. Ontstaan uit een vzw met een sociaal doel, heeft de coöperatieve in 2014 een wijnkelder gebouwd die moderne technieken aanwendt en waarvan de architectuur geïntegreerd is in zijn omgeving.

De bekroonde wijn is gemaakt uit de druivenrassen Muscaris en Solaris, en wordt omschreven als expressief en gekenmerkt door een evenwicht tussen zachtheid en frisheid.