Belgische vleesconsumptie blijft dalen

Vooral vers varkens-, runds- en kalfsvlees hoeft niet meer zo vaak, zo blijkt uit de cijfers. In 2008 aten we daar nog gemiddeld 23,7 kilogram van, tegenover 18,2 kilogram vorig jaar en 17,5 kilogram vandaag. Gevogelte serveren vinden we dan weer minder moeilijk, want dat verbruik blijft al tien jaar relatief stabiel, rond de tien kilogram.

VLAM, het Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing, ziet twee mogelijke verklaringen voor de verdere achteruitgang van onze vleesconsumptie thuis. Ten eerste geeft de Belg aan steeds vaker buitenhuis te eten, ten tweede wisselen we vlees meer af met gevogelte (geen vlees, volgens VLAM), vis of vegetarische alternatieven. Het marketingagentschap benadrukt dat de Belg zijn stukje vlees niet helemaal laat liggen, en dat het vooral de huidige flexitariërs zijn die hun vleesconsumptie minderen. 96 procent van de Belgen eet volgens het onderzoek immers vlees, en 25 procent doet dat dagelijks.

Tijdens het kopen van vlees, letten Belgen vooral op de kwaliteit en houdbaarheid. Iets meer dan de helft van de Belgen geeft de voorkeur aan vlees van bij ons, dat is meer dan vorig jaar. De prijs is ook een belangrijke keuzefactor, maar niet de belangrijkste. Er moet vooral voldoende kwaliteit en vertrouwen tegenover die prijs staan. In 2017 gaf tien procent van de ondervraagde Belgen aan dat vlees te goedkoop was, tegenover 33 procent participanten die stellen dat vlees net te duur is.