Belgische vissersvloot gehalveerd op 10 jaar tijd

Het net gepubliceerde Landbouw- en visserijrapport toont zwart op wit aan wat vissers op de visveiling al aanvoelen: het gaat niet goed met de Belgische visserij. In 2015 voeren nog slechts 76 vaartuigen uit, in 2005 waren dat er nog 122. Tijdens 2015 zijn er geen nieuwe of vervangende vaartuigen bijgekomen.

De Belgische vloot wordt niet alleen elk jaar kleiner, ze veroudert ook zienderogen. Een vissersvaartuig is in 2015 gemiddeld 28,5 jaar oud. Tot enkele jaren terug investeerden vissers wel in bijvoorbeeld een nieuwe motor, maar ook die tendens is helemaal stilgevallen. Belgische reders zijn doorgaans familiebedrijven met één eigen vaartuig.

Pensioenleeftijd

Bovendien ziet het er niet naar uit dat er meteen beterschap zal komen, want maar liefst 18% van de 363 erkende zeevissers gaan richting pensioenleeftijd en er staat lang niet altijd opvolging klaar. Veel jongeren haken af na een eerste werkervaring, maar ook veertigers geven er vaak de brui aan. De harde stiel met lange dagen maakt het moeilijk een gezins- of sociaal leven op te bouwen en de baggersector aast op gediplomeerde vissers om hen contracten aan te bieden.

De gemiddelde Vlaming eet ook steeds minder (Belgische) vis. Per jaar bedraagt de consumptie volgens het rapport nog maar 8,7 kilogram, waarvan iets meer dan 4 kilo verse vis is (en de rest diepvriesvis en bereidingen). Maar van die bijna 9 kilo was maar liefst 49% zalm en kabeljauw, of twee soorten die door Belgische vissers niet (als hoofdvangst) worden bovengehaald.