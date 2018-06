Belgische vermout is 'beste ter wereld'

De beste vermout van de wereld? Die wordt gemaakt in Knokke-Heist. Op de World Vermouth Awards in Londen eind mei ging de vermout van kompanen Sam De Rycke, Peter Van Acker en Ken Van den Berghe lopen met de eretitel.

In de wereldwijde competitie, die onderdeel is van de World Drink Awards, werden tal van vermoutmerken onder de loep genomen. De drank werd in verschillende categorieën geproefd door een uitgebreide jury. Naast 'World Best Vermouth' wonnen de drie heren met hun 7 Sins Vermouth Envy zo ook de prijs beste semi-dry, beste lancering en beste design.

De vermout met een lichte citrus-, agrum- en pepertoets is een van de zeven dranken die de heren op de markt willen brengen. Elke drank staat daarbij voor een van de hoofdzonden. Ook hun 7 Sins Gin Pride werd zo eerder al in Berlijn verkozen tot beste gin van 2017. Eind dit jaar lanceren de heren een rumvariant.