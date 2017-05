Belgische topgastronomie tien dagen lang voor een zachter prijsje

Wil jij wel eens een toprestaurant ontdekken, maar houdt de hogere prijs je wat tegen? Dan kan je binnenkort je slag slaan, want van 9 tot en met 18 juni stellen verschillende toppers hun deuren open voor een schappelijk prijsje. Tijdens de HEERLIJK10Daagse kan je voor € 22,50 per persoon lunchen en voor € 27,50 dineren. Voor een restaurant met michelinster of 15/16 Gault&Millau-punten komt daar € 10 bovenop, voor € 20 extra kan je terecht in een restaurant met twee sterren of een score van 17/18.

Tijdens de HEERLIJK10DAAGSE zetten deelnemende chefs over het hele land hun deuren open om in een driegangenmenu het beste van zichzelf te geven: voor minder geld, maar wel nog steeds op hetzelfde hoge niveau. Reserveren kan vanaf vandaag bij onder andere Nuance ** (Duffel), Terborght* (Huizingen), Vina Clara (Antwerpen), Hofke van Bazel* (Bazel), , De Kristalijn* (Genk), The Glorious* (Antwerpen), Vivendum* (Dilsen-Stokkem), Le Prieuré Saint-Gery* (Beaumont), De Tuinkamer * (Beerzel), Michel * (Groot-Bijgaarden),... (EK)