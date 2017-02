Belgische primeur: biogroenten en -fruit krijgen natuurlijk merkteken

Het gaat om een Belgische primeur, de supermarktketen haalde de mosterd in Nederland.

Bioproducten zijn aan strenge regels onderworpen, legt woordvoerder Roel Dekelver uit. Eén daarvan is dat men deze producten moet kunnen onderscheiden van gewone groenten en fruit, via een niet-verwijderbaar label. 'Apart verpakken was dus vaak de enige mogelijkheid', aldus de Delhaize-woordvoerder. Maar klanten van bioproducten zijn over het algemeen ook meer begaan met het milieu en dus kreeg de supermarktketen veel vragen over de verpakkingen. 'Het is echt een symbooldossier voor ons', beklemtoont Dekelver.

Delhaize ging op zoek naar een oplossing en vond in Nederland een techniek van natural branding, die ook door de Europese controle-instanties voor bio wordt aanvaard. Met een hogeresolutielaser wordt het pigment uit het buitenste laagje van de schil verwijderd en een merkteken aangebracht. 'Het gaat om een zeer oppervlakkig proces, dat geen enkele invloed heeft op de smaak, geur of bewaarbaarheid van het product', zegt Delhaize.

In eerste instantie zal het merkteken te zien zijn bij de bio-butternut van Delhaize. Tegen de zomer wil men 20 soorten producten op deze manier labelen, waaronder courgette, komkommer, knolselder en venkel. Sommige producten komen echter niet in aanmerking voor de techniek, zoals tomaten door hun fragiele schil.

Deze technologie levert enkel maar voordelen op, zo geeft Delhaize nog mee. Geen lijm, inkt, papier, vloeistoffen of andere stoffen; m inimaal energiegebruik voor het aanbrengen van het logo, g een problemen meer met loslatende stickers op fruit en groenten

Voor Delhaize betekent deze techniek een besparing van 13 ton minder verpakking per jaar. Bijna 10 procent van de groenten en 7 procent van het fruit dat in 2016 werd verkocht, was biologisch.