Belgische ngo's trekken aan alarmbel voor duurzame palmolie: 'We moeten minder en beter consumeren'

In het net verschenen rapport '100 % duurzame palmolie: een mythe' lichten Oxfam België, CNCD-11.11.11, FIAN, AEFJN, Justice et Paix en 11.11.11 verschillende initiatieven die duurzame palmolie nastreven door. Hun verdict is duidelijk: momenteel is er te weinig controle en transparantie om te weten welke palmolie duurzaam is en welke niet. Zo kan de Belgische consument wel producten kopen met een logo op dat beweert dat de erin gebruikte olie verantwoord geteeld is, maar eigenlijk kan hij het nooit zeker weten.

Palmolie ligt regelmatig onder vuur omdat de industriële teelt op grote schaal nadelig kan is het milieu, de biodiversiteit en de plaatselijke bevolking. Toch blijft de productie ervan toenemen, omdat het een erg goedkope en veelzijdige grondstof is voor de voedings-, schoonheids- en transportindustrie.

In het rapport sporen de ngo's aan op meer overheidsregulering, in eerste instantie op Europees niveau. 'Wij pleiten voor een uniform en publiek systeem van certificering, met controle en sancties voor bedrijven die de regels overtreden.'