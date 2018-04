Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen bestrijdt armoede met kippen

Het International Livestock Research Institute (ILRI) en Vlaams conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen sloegen vorig jaar de handen in elkaar om het onderzoek naar meer resistent en productief pluimvee voor Afrika ten zuiden van de Sahara kracht bij te zetten.

Vandaag opent het onderzoekscentrum en bijhorende pluimveekwekerij 'Incubated Worlds' in aanwezigheid van de Ethiopische minister van veeteelt en visserij Fekadu Beyene. Vanmechelen wil met dit kruisingsproject het leven van de lokale gemeenschappen helpen verbeteren.

Kosmopolitische kip

In het onderzoekscentrum worden de kippen gekruist en getest alvorens ze worden uitgezet bij de deelnemende gezinnen van 2500 kleine kippenboeren uit verschillende regio's in Ethiopië: Oromiya, Amhara, Tigray, SNNP en Addis Abeba.

De lokale gemeenschappen - in eerste instantie vrouwen-, worden betrokken en geïnformeerd over het belang van diversiteit in veeteelt, de voedingswaarde van kippen en eieren en het belang van nieuwe manieren van voeden en kweken van kippen. Van de deelnemende gezinnen wordt verwacht dat ze een evaluatie bijhouden. In een latere fase zal worden samengewerkt met private bedrijven om de geselecteerde kippenrassen commercieel beschikbaar te maken.

Vanmechelen geeft aan het initiatief een artistiek-wetenschappelijk surplus. Hij verwierf eerder bekendheid met zijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP) waarvoor hij nationale en regionale kippenrassen is gaan kruisen tot kosmopolitische kippen, een artistieke metafoor voor de mondiale culturele en genetische smeltkroes.

Vanmechelens CCP-kip bevat momenteel genetisch materiaal van kippen uit een twintigtal landen waaronder België, Nederland, Frankrijk, Amerika, Duitsland, Mexico, Brazilië, Turkije, Rusland, China, Egypte en Senegal.

Veerkrachtig pluimvee

'We combineren de ultramoderne onderzoeksfaciliteit in Ethiopië met de fascinerende kunstinstallaties van Koen Vanmechelen, omdat hij het belang van de genetische diversiteit naar het publiek vertaalt op een manier die de wetenschap niet vermag', zegt ILRI-directeur generaal Jimmy Smith.

'We zijn ook van plan om zijn kosmopolitische kip te kruisen met een lokale Ethiopische kip om zo veerkrachtig pluimvee te ontwikkelen dat voldoende eieren voortbrengt maar dat ook de genetische diversiteit heeft om verwoestende ziektes te overleven en zich aan te passen aan klimaatverandering.'

Aan de buitenmuur van de kippenkwekerij prijken grote portretten van kippen, samen met het motto van Vanmechelen: Global only exists by the generosity of the local. Binnen geven foto's en boeken een inkijk in de genetische verscheidenheid van onder meer een Mechelse kip en die van een Ethiopische kip. In videoboodschappen spreken verschillende bevolkingsgroepen van Ethiopië de bezoeker in het Amhaars toe. Ook mensen uit de andere landen waar Vanmechelen aanwezig is met het Cosmopolitan Chicken Project geven een boodschap in hun moedertaal.

Kip in elke religie aanvaard

'Dit wordt het meest sexy onderzoekscentrum voor kippen ter wereld', zegt Vanmechelen. 'Een plek die toont dat dit boerderijdier, dat in bijna elk land voorkomt en in elke religie aanvaard wordt als voedsel, het product is van vele lokale gemeenschappen.'

Het initiatief sluit aan bij een grootschalig onderzoek naar productieve en resistente kippen voor lokale gemeenschappen in Ethiopia, Nigeria en Tanzania en wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Bill & Melinda Gates Foundation.