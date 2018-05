Belgische kok jaagt op titel 'S. Pellegrino Young Chef 2018'

De 29-jarige Chastro werd eerder al uitgeroepen tot de beste jonge chef van de Benelux. In Milaan gaat de strijd dit weekend nog een stapje verder. Samen met 20 andere finalisten van over de hele wereld gaat de chef-kok van het Antwerpse restaurant 'Soma' op zoek naar de internationale titel. Driesterrenchef Peter Goossens is hierbij zijn mentor. De kookwedstrijd wordt al voor de derde keer georganiseerd en richt zich op chefs, souschef-koks, chefs de parties en commis jonger dan 30 jaar.

Voor de tweede keer mag een chef uit België deelnemen aan de finale. Bij de eerste editie viel Alex Joseph net naast de prijzen. Een zevenkoppig jurypanel zal van iedere kandidaat slechts één signatuurgerecht proeven. Chastro baadt sinds juni 2017, samen met zijn vriendin, het restaurant 'Soma' uit in Antwerpen. Het koppel werd door restaurantgids Gault&Millau eerder al uitgeropen tot 'Jeunes Talents'.