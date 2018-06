Belgische Chef Lode De Roover stoot door naar wereldfinale Bocuse d'Or

Van de twintig deelnemende landen mochten alleen de beste tien door. Chef Lode De Roover, commis Piet Vande Casteele en gastronomisch bondscoach Jo Nelissen wisten de Europese jury van topchefs te overtuigen door onder andere de typisch Vlaamse asperge te verwerken in hun gerecht.

De teams moeten tijdens de Bocuse d'Or in vijf uur en 35 minuten een voor- en hoofdgerecht maken voor veertien personen. De producten die ze moeten gebruiken, zijn vooraf vastgelegd. Op de Europese finale moesten de chefs aan de slag met Piedmontese rundsvlees.

Supporters

'Deze finaleplaats komt niet uit de lucht vallen, we hebben ons maandenlang intensief voorbereid', klinkt het bij gastronomisch bondscoach Jo Nelissen. 'Dankzij de omkadering van de Flanders Food Faculty hebben we ons team optimaal kunnen trainen in een professionele oefenkeuken. Daarnaast konden we ter plaatse rekenen op de steun van 150 fans die waren meegereisd om ons aan te moedigen tijdens de wedstrijd. De sfeer was overweldigend, vergelijkbaar met die in een voetbalstadion.'

Sinds 1999 behaalden we geen podiumplaats meer. Komt daar verandering in met dit team? Jo Nelissen zal het team de volgende maanden verder klaarstomen voor de wereldfinale.