Belgische biercultuur is officieel werelderfgoed: 5 pareltjes die je moet leren kennen

Vlak naast de Permeke-bibliotheek op het De Conickplein in Antwerpen ligt de Beerlovers Bar, een craft bier bar met steevast maar liefst twaalf bieren van over de hele wereld op tap. De vaste kaart is gereserveerd voor een tachtigtal Belgische bieren. De bar is nog geen jaar open, maar staat in de wereldranglijst van beste biercafé's op Ratebeer.com wel al op plaats 146: geen betere spreker voor nog onbekende bieren dus dan uitbater Ben Floren.

Omdat vertegenwoordigers van UNESCO op 19 mei de oorkonde afgeven waarmee onze Belgische biercultuur echtig en techtig werd geklasseerd als immaterieel cultureel werelderfgoed, werd de dag uitgeroepen tot Fier Op Ons Bier-feestdag. Tijd dus om wat onbekend schoons van te doen schitteren. "Ik heb een aantal favorietjes die niet super bekend zijn, maar wel super lekker", aldus Ben Floren. "Al deze bieren springen er voor mij uit door hun smaak en hun balans. Je proeft er echt de puurheid van het bier in."

Cuvée Delphine (De Struise Brouwers)

"Cuvée Delphine is een imperial stout van 13% die meer dan een jaar gerijpt heeft op druivenvaten. Ik ben zelf nogal fan van imperial stout: die dikke chocolade- en koffiesmaken met vleugen van vanille daardoor... Als dat mooi in balans is, heb je echt een fantastisch bier. En dat is hier dus absoluut het geval."

Ouwen Duiker (Brouwerij Hedonis)

"Veel mensen vinden pale ale geen sexy bierstijl, maar in het bierwereldje is het wel nog altijd top. In Ouwen Duiker werden Amerikaanse hoppen gebruikt om er fruitige aroma's in te krijgen. Dit is echt een subliem gemaakt bier: er is niet te veel carbonatie, je hebt die fruitige toetsen, het is mooi in balans en niet te extreem,... En het zijn dan nog eens super sympathieke Gentse gasten die het brouwen. Dit bier heeft in mijn bar een vast plaatsje op de kaart verdiend."

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (Drie Fonteinen)

Met lambieken uit 2013, 2014 en 2015 maakte Drie Fonteinen deze Oude Geuze Cuvée Armand & gaston. Dat resulteerde in een authentiek bier, spontaan en ietwat koppig, boordevol karakter.

Brussels Calling (Brasserie de la Senne)

"De bieren van Brasserie de la Senne zie je in Brussel wel al vrij veel, maar nog niet in Antwerpen. Wij hebben in Beerlovers vaak zeven à acht bieren van hen en die zijn stuk voor stuk allemaal héél goed. Die brouwerij blijft ver weg van extreme smaken en gaat telkens op zoek naar een uitgekiende balans. Ze hebben ook van alles wat: een laag-alcoholisch bier dat wat bitterder en hoppiger is, een blond bier zoals het Zinnebir, een Brusselse people ale zoals ze het noemen: super verfrissend, lekker, en de dag erna heb je er geen last van als je er wat te veel van drinkt. Hun bieren zitten echt heel mooi in elkaar."

Guldenberg (Brouwerij De Ranke)

"Ik ben niet echt een tripel-drinker, maar de Guldenberg van Brouwerij De Ranke: die moeten alle Belgen leren kennen. Die laat ik in mijn bar vaak proeven aan klanten en ze zijn het altijd met mij eens. Zacht, licht romig van smaak, niet te zoet, niet te veel carbonatie, niet te bananig - veel tripels hebben wel een soort bananensmaak -,... Heel goed op alle vlakken."