Belgisch witblauw op weg naar erkenning als beschermde geografische aanduiding

De beschermde geografische aanduiding zal van toepassing zijn op heel België, en dus niet enkel op een beperkt deel van het grondgebied. Van de 1,2 miljoen runderen in Wallonië is 84 procent van het witblauw ras, zo blijkt uit cijfers van het kabinet van Collin. De erkenning van BGA zal inhouden dat het vlees afkomstig moet zijn van een dier geboren, gehouden, geslacht en versneden in België. Het dier moet bovendien raszuiver zijn en mag enkel lokale voeding krijgen.

Het dossier wordt door de drie gewesten van het land gezamenlijk gedragen. Het besluit moet dus ook nog door Vlaanderen en Brussel ondertekend worden, voordat het overgemaakt wordt aan de Europese instanties. Gehoopt wordt dat de erkenning er volgend jaar zal komen.

Nog enkele andere Belgische producten die dezelfde erkenning en bescherming genieten zijn bijvoorbeeld Hervekaas, jenever en Vlaams-Brabantse tafeldruif. Bekende Europese voorbeelden zijn onder andere balsamicoazijn uit Modena, gorgonzola en feta.