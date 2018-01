Belgisch café 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' is beste bierbestemming ter wereld

'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' vierde vorig jaar zijn 175-jarig bestaan. Het café werd al voor het vierde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot 'beste café van België' en voor de derde maal tot 'beste café ter wereld'. De Eizeringse herberg is open op zon- en hoogdagen van 10 tot 20 uur en kan tijdens de week ook worden gehuurd voor groepen.

Het café liet in de rangschikking voor 2018 het restaurant Akkurat uit Stockholm, dat vorig jaar op de eerste plaats stond, achter zich. Derde is café Biercab in Barcelona. De lijst met beste bierbestemmingen wordt voor liefhebbers beschouwd als de 'Tripadvisor' van de internationale bierwereld.

Andere Belgische adressen in de top-50 zijn:

Kulminator, Antwerpen (6)

De Heeren van Liedekercke, Denderleeuw (13)

Het Oude Schooltje van de Struise Brouwers, Oostvleteren (14)

Brouwerij Cantillon, Brussel (20)

Chez Moeder Lambic Fontainas, Brussel (22)

Chez Moeder Lambic Saint-Gilles, Brussel (28)

't Brugs Beertje, Brugge (36)

3 Fonteinen Lambik-O-Droom, Beersel (42)

Brouwerij Alvinne, Moen (46)

Beergium, Le Roeulx (47)

RateBeer reikt de awards uit sinds 2002. Over enkele dagen worden ook nog de beste brouwerijen ter wereld bekend gemaakt.