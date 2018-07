Belgen eten deze zomer bijna 10 miljoen ijsjes per week

De voorbije weken verkocht Unilever, het bedrijf achter de ijsjes van Magnum, Cornetto, Ben&Jerry's, Ola en veel meer, wekelijks ongeveer 1,6 miljoen dozen ijs. Met gemiddeld 6 ijsjes per doos, zijn dit bijna 10 miljoen ijsjes per week. Dat staat te lezen in een persbericht van Ola. Alleen al van Magnum gaan er per week 1,9 miljoen ijsjes de deur uit.

Het best verkochte ijsje in de Belgische geschiedenis blijft echter nog altijd de 'raket', gelanceerd in 1962. Daarvoor alleen al bestaat er een gereserveerde productielijn die 24/7 draait, enkel voor de productie van het waterijsje, en exclusief voor de Benelux-markt. De Belg at sinds begin dit jaar al meer dan 5 miljoen raket-ijsjes (5,3 miljoen). 1,25 miljoen daarvan werden in juli verorberd.

Kris Michiels, marketingverantwoordelijke bij Unilever, zegt: 'Belgen zijn niet de grootste ijsjeseters in de wereld, maar met 6,06 liter per inwoner per jaar, zitten we mooi in de middenmoot.' De belangrijkste redenen waarom Belgen ijsjes eten zijn volgens Michiels 'fijne momenten beleven met de familie en zin hebben in een lekkere verfrissing'. Vooral dat laatste is nu welgekomen.