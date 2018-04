Belg koopt nog steeds weinig verse groenten en fruit

Nagenoeg alle Belgische gezinnen kopen groenten en fruit en doen dat gemiddeld iets meer dan wekelijks. Dat wil echter niet zeggen dat ze met zwaar beladen zakken thuiskomen: de doorsnee Belg kocht in 2017 slechts 38 kilogram verse groenten aan, ofwel nog een kilogram minder dan in 2016. Originaliteit kan de gemiddelde Belg ook niet verweten worden, want de favoriete groente bleef de tomaat, gevolgd door wortelen en uien.

We kochten vorig jaar wel lichtjes meer fruit aan: dat steeg van 46,6 naar 47 kilogram per persoon. Daar is de appel de liefst geziene gast in ons winkelmandje, ook al koste die dit jaar een pak meer door een mislukte oogst. Toch variëren we hier al meer dan in 2008, toen we jaarlijks nog bijna twee kilogram meer appelen kochten.

Verschillen tussen sociale groepen

Opvallend was dat Vlamingen en gezinnen uit de hogere sociale groep meer groenten en fruit kopen dan Walen en gezinnen uit de middelste en lagere sociale groep. De verschillen tussen de sociale groepen worden ook groter. Traag maar gestaag neemt ook het aandeel biologische aankopen toe.

VLAM stelt nog dat de cijfers van dit onderzoek gaan over thuisgebruik, en dat daar twee derde van de consumptiemomenten plaatsvindt. Dat betekent dat de gemiddelde Belg jaarlijks nog 12 kilogram groente en 15 kilogram fruit koopt op locatie, maar zelfs dan komt hij nog niet in de buurt van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.