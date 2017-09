Antwerpse versmarkt Criée heropent na transformatie

Met de heropening van de Criée gaat er een droom in vervulling voor eigenaars Achiel en Maria De Witte. Die eerste werkte al in 1967 in de overdekte markt als groenten- en fruitleverancier. 'In plaats van binnenkort met pensioen te gaan, wou ik de Crieé nieuwe fundamenten geven,' aldus de 67-jarige De Witte. 'Zo kan de Crieé ook voor de volgende generatie zijn betekenis houden als een plaats waar men bij echte ambachtslui uitzonderlijke producten kan vinden.'

Met die ambachtslui doelt De Witte op de twee vakkundige slagers en de poelier-wildspecialist die samen maar liefst 66 meter verstoog vullen. De drie bedrijfjes hebben al decennia lang een mooie naam opgebouwd, iets wat niet zal veranderen onder het beheer van Achiel De Witte.

Het overdekte marktgebouw vlakbij Antwerpen-Centraal dateert van 1903 en werd na een brand in 1984 opnieuw opgebouwd. De voorbije jaren vond een Spar er onderdak, vandaag heropent de Criée als Delhaize-vestiging.