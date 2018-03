Antwerpse start-up wil ecologische paddenstoelen telen in 't stad

Boeren in de stad neemt al even toe in populariteit. Niet abnormaal, nu steeds meer mensen proberen hun voedselkilometers te beperken. Genoeg grond vinden om te kunnen verbouwen is echter een gigantische uitdaging voor heel wat boeren met stedelijke ambities.

Daar heeft biolandbouwer in opleiding Joachim Sohie een oplossing voor bedacht. Met zijn CSA-boerderij Pad en Stoel wil hij zich toespitsen op de kweek van paddenstoelen en zwammen, waarvoor zelfs geen grond nodig is, omdat daarmee op erg beperkte oppervlakte een groot resultaat kan worden gehaald. Zijn boerderij zou dan ook te vinden zijn in een garage in Deurne.

Om Pad en Stoel uit de grond te stampen, heeft Sohie nu echter nog een duwtje in de rug nodig. Via een crowdfunding-campagne zoekt hij naar particulieren die nu al betalen om zes maanden of een jaar lang om de twee weken een paddenstoelenpakket te krijgen. Je kan ook kiezen voor andere opties. Met het ingezameld geld kan hij vervolgens de investeringen doen die nodig zijn om de productie op gang te helpen.

Interesse? Meer informatie en de crowdfunding zelf vind je hier.