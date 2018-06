Amerikaanse chef Anthony Bourdain overleden

De Amerikaanse internationaal bekende kok Anthony Bourdain is overleden, zo verkondigde de Amerikaanse televisiezender CNN vrijdag. Hij werd 61 jaar oud.

Bourdain was in Frankrijk bezig met opnames voor zijn succesvolle televisiereeks bij CNN "Parts Unknown". Zijn vriend, Franse chef-kok Éric Ripert, trof Bourdain niet reagerend aan in zijn hotelkamer vrijdagochtend. Volgens CNN stapte Anthony Bourdain zelf uit het leven. Bourdain was een wereldbekende kok, televisiepresentator en auteur. Hij schreef tientallen boeken maar brak door met zijn bestseller "Kitchen Confidential". Hierna stapte hij de mediawereld in waar hij verschillende kookprogramma's presenteerde.

In 2013 begon Bourdain een carrière bij de CNN en presenteerde er het programma "Anthony Bourdain: Parts Unknown". Één van zijn gasten was de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, waarmee hij samen Vietnam bezocht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.