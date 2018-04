Amerikaan verspilt bijna halve kilo voedsel per dag

Tussen 2007 en 2014 verspilden Amerikaanse consumenten gezamenlijk bijna 150.000 ton voedsel per dag, goed voor 422 gram per persoon. De milieu-afdruk daarvan is enorm: 121.000 vierkante kilometer landbouwgebied en 16 miljoen kubieke meter water per jaar.

Gezond dieet

De studie, door wetenschappers van het Amerikaanse ministerie voor Landbouw (USDA) en de Universiteiten van Vermont en New Hampshire, onderzocht ook de link tussen het dieet en de voedselverspilling. Daaruit blijkt dat mensen die gezonder eten vaak ook meer verspillen.

Van de 22 bestudeerde voedselgroepen zijn verse groenten en fruit immers de varianten die het vaakst verspild worden, gevolgd door zuivelproducten en vlees. 'Een gezond dieet bevat meer vers fruit en groenten en dat zijn de categorieën die het vaakst verspild worden', zegt Meredith Niles, hoogleraar aan de Universiteit van Vermont en medeauteur. 'Gezond eten is belangrijk en biedt veel voordelen, maar we moeten ook bewuster nadenken over verspilling.'

Imperfectie

Volgens de onderzoekers kan de consument beter geïnformeerd worden over de bewaring en bereiding van verse groenten en fruit, en vooral ook over het verschil tussen licht beschadigde en rotte etenswaren.

Ook supermarkten kunnen een cruciale rol spelen, zegt Niles. Ze verwijst naar de Franse keten Intermarché die 'misvormde' groenten en fruit in de kijker zet.