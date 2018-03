Alternatieve wijnbeurs PURr zet voor tweede keer natuurlijke wijnen in de bloemetjes

Natuurlijke wijnmakers onderscheiden zich van de conventionele wijnbouw door zowel in de wijngaard als in de kelder ver weg te blijven van pesticiden, chemicaliën of ingrijpende industriële processen die het eindproduct afvlakken en van hun origineel karakter beroven. Het resultaat is een artisanale wijn die gemaakt is met respect voor mens en natuur. Het zijn deze makers die tijdens het eerste weekend van juni centraal zullen staan op PURR.

De drie jonge Gentenaren Jason Zappa Janse, Stijn Demeulemeester en Tristan Lybaert slaan nu voor de tweede keer de handen in mekaar om de alternatieve wijnbeurs uit de grond te stampen. Verwacht je op de beurs aan meer dan enkel wijn proeven: de heren beloven een heuse onderdompeling in een levensstijl. Zo verklaart Jason: 'Die ervaring zit in de kleine details: ergonomisch verantwoorde, ge-üpcyclede standplaatsen; democratische prijzen; een uitzonderlijke locatie; en een ongedwongen, ontspannen en intieme sfeer.'

Praktisch

De wijnbeurs vindt plaats in de gekoelde kelders van Loods 20 en opent haar deuren op zaterdag tussen 15u00 en 22u00, en op zondag tussen 11u00 en 18u00. De inkomprijs voor de beurs is €10 en de online ticketverkoop start op 1 april. Iedereen is welkom op PURR: professioneel én particulier, kenners en liefhebbers, jong en oud. Meer dan 150 wijnen zullen geproefd kunnen worden.